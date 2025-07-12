Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Жетысу», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года

Фанаты «Кайрата» подрались между собой на матче КПЛ