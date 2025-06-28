Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
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Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
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Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана