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«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
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Стало известно, сколько «Челси» заплатит за форварда из Казахстана
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»