Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
«Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Туран», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Актобе», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
«Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024