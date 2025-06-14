Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
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«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Жетысу», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
Фанаты «Кайрата» подрались между собой на матче КПЛ
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
Стало известно, сколько «Челси» заплатит за форварда из Казахстана
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»