Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
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Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана
Клуб высшей лиги Казахстана объявил забастовку
Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»
Гол Аршавина помог «Кайрату» сделать камбэк в матче против «Окжетпеса»
«Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина
Козлов мечтает вернуться в «Спартак»
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана