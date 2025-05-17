Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
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Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
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Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана