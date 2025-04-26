Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана
«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024
Клуб высшей лиги Казахстана объявил забастовку
Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»
Гол Аршавина помог «Кайрату» сделать камбэк в матче против «Окжетпеса»
«Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина
Козлов мечтает вернуться в «Спартак»
Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана
«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024