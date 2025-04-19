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Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Тобол», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
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«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
Стало известно, сколько «Челси» заплатит за форварда из Казахстана
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»