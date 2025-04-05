Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) в товарищеском матче
ЦСКА определился с двумя соперниками по матчам на сборе в Абу-Даби
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) в товарищеском матче
ЦСКА определился с двумя соперниками по матчам на сборе в Абу-Даби
«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024