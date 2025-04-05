Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
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Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»
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Стало известно, сколько «Челси» заплатит за форварда из Казахстана
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»
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