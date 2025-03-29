Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
«Астана» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Жетысу», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
Фанаты «Кайрата» подрались между собой на матче КПЛ