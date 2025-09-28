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Барселона - Аукас: обзор матча 28 сентября 2025

Барселона
28.09.2025, воскресенье, 00:00
Эквадор. Серия А, 30 тур
- : -
Не начался
Аукас
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Барселона - Аукас
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
0
0
Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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0
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Новости команд
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Барселона
Аукас
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля 2024, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля 2024, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
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Дельфин
- : -
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Эмелек
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