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Бовэ - Сошо

09.02.2010, Вторник, 22:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок, 1/8 финала Бовэ - Сошо
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