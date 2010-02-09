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Эльфсборг - Русенборг

09.02.2010, Вторник, 21:30 мск Бурос, стадион Бурос Арена Copa del Sol, 3 тур Эльфсборг - Русенборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 3 3 0 0 10:4 +6 9
2. Оденсе 3 2 0 1 6:5 +1 6
3. Эльфсборг 3 0 1 2 3:6 -3 1
4. Русенборг 3 0 1 2 4:8 -4 1
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