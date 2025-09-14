Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
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Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича