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Кальмар - Шахтер

08.02.2010, Понедельник, 21:30 мск Кальмар, стадион Гульдфагельн Арена Copa del Sol, 3 тур Кальмар - Шахтер
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Копенгаген 3 2 1 0 5:2 +3 7
3. Кальмар 3 1 0 2 7:8 -1 3
4. Мольде 3 0 0 3 4:11 -7 0
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