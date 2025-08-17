Текнико Университарио

Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России