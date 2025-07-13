Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России