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Расписание матчей
Копенгаген - Шахтер
Копенгаген - Шахтер: обзор матча 05 февраля 2010
Копенгаген
05.02.2010, пятница, 19:00
Copa del Sol, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
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