Универсидад Католика

17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки

«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова

УЕФА объявил о создании нового турнира

ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году