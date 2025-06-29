Универсидад Католика

17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира