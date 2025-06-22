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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Аукас - Депортиво
Аукас - Депортиво: обзор матча 22 июня 2025
Аукас
22.06.2025, воскресенье, 00:00
Эквадор. Серия А, 17 тур
- : -
Не начался
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Статистика матча Аукас - Депортиво
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Аукас
Эквадор. Серия А, 2 тур
Винотинто
- : -
22.02.2025
Макара
Эквадор. Серия А, 2 тур
Дельфин
- : -
23.02.2025
Эмелек
Эквадор. Серия А, 2 тур
Индепендьенте дель Валле
- : -
23.02.2025
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15.02.2025
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