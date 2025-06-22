Мушук Руна

У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича