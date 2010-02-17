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Лорьян - Бордо

17.02.2010, Среда, 22:45 мск Лорьян, стадион Мустуар Кубок Французской Лиги, 1/2 финала Лорьян - Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
18 тур
19 декабря, суббота 21:00 Бордо 4:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Лорьян
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Лорьян 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 20:00 Лорьян 1:0 Бордо
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Бордо 2:2 Лорьян
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