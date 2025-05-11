Текнико Университарио

Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира