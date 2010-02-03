Введите ваш ник на сайте

Тулуза - Марсель

03.02.2010, Среда, 22:45 мск Тулуза, стадион Муниципал Кубок Французской Лиги, 1/2 финала Тулуза - Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Марсель 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:00 Марсель 2:2 Тулуза
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 21:00 Тулуза 0:0 Марсель
8 тур
15 сентября, суббота 19:10 Марсель 1:2 Тулуза
...
  • Читайте нас: 