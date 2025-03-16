Текнико Университарио

Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили

Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»

У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»

Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили