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Фулхэм - Ноттс Каунти

14.02.2010, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок, 1/8 финала Фулхэм - Ноттс Каунти
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