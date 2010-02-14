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Кристал Пэлас - Астон Вилла

14.02.2010, Воскресенье, 18:45 мск Лондон, стадион Селхарст Парк Англия. Кубок, 1/8 финала Кристал Пэлас - Астон Вилла
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