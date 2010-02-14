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Судьи
Главный судья:
Фил Дауд (Сток-он-Трент, Стэффордшир)

Болтон - Тоттенхэм

14.02.2010, Воскресенье, 16:30 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок, 1/8 финала Болтон - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
8 тур
3 октября, суббота 18:00 Болтон 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Болтон 3:2 Тоттенхэм
9 тур
26 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Болтон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Болтон
7 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Болтон 1:1 Тоттенхэм
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