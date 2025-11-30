«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Балтика» продала чилийского защитника