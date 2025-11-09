Унион Эспаньола

ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»