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Саутгемптон - Портсмут

13.02.2010, Суббота, 15:30 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Кубок, 1/8 финала Саутгемптон - Портсмут
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