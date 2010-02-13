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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)

Челси - Кардифф

13.02.2010, Суббота, 15:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок, 1/8 финала Челси - Кардифф
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