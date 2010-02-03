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Лидс - Тоттенхэм

03.02.2010, Среда, 22:45 мск Лидс, стадион Элланд Роад Англия. Кубок, 1/16 финала Лидс - Тоттенхэм
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 20:15 Тоттенхэм 2:2 Лидс
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