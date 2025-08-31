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Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Кокимбо Унидо
Уачипато - Кокимбо Унидо: обзор матча 31 августа 2025
Уачипато
31.08.2025, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 22 тур
- : -
Не начался
Кокимбо Унидо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уачипато - Кокимбо Унидо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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