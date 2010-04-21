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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)

Удинезе - Рома

21.04.2010, Среда, 20:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Удинезе - Рома
Первый матч: 0 - 2
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 22:45 Рома 4:2 Удинезе
10 тур
28 октября, среда 22:45 Удинезе 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Рома 1:1 Удинезе
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:3 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Удинезе
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