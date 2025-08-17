ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Балтика» продала чилийского защитника