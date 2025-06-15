Универсидад Католика

«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Балтика» продала чилийского защитника
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины