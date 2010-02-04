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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)

Атлетико - Расинг

04.02.2010, Четверг, 23:55 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Атлетико - Расинг
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
2 тур
12 сентября, суббота 20:00 Атлетико 1:1 Расинг
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
23 апреля, четверг 23:55 Расинг 5:1 Атлетико
13 тур
30 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Расинг
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Расинг 0:2 Атлетико
4 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 4:0 Расинг
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