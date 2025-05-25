ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса