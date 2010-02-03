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Судьи
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес (Оренсе)

Севилья - Хетафе

03.02.2010, Среда, 23:55 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Севилья - Хетафе
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
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