«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса