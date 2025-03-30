Унион Эспаньола

«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
«Балтика» продала чилийского защитника