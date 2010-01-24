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Актобе - Рубин

24.01.2010, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион СК "Олимпийский" Кубок Содружества Актобе - Рубин
Кубок Содружества 2009, группа A
2 тур
18 января, воскресенье 19:00 Рубин 0:2 Актобе
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