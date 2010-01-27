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Марсель - Лилль

27.01.2010, Среда, 22:45 мск Марсель, стадион Велодром Кубок Французской Лиги, 1/4 финала Марсель - Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
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