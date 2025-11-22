Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ