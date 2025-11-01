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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Далянь Йингбо
Мэйчжоу Хакка - Далянь Йингбо: обзор матча 01 ноября 2025
Мэйчжоу Хакка
01.11.2025, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 29 тур
- : -
Не начался
Далянь Йингбо
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Далянь Йингбо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Мэйчжоу Хакка
Далянь Йингбо
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта 2024, 16:57
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта 2024, 16:57
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- : -
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- : -
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