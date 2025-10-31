Чэнду Рончен

Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»