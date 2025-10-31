Шанхай Порт

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении